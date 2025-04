Cazzu lanza mensaje a Ángela Aguilar y niega conflicto legal con Nodal

Sin embargo, la artista nacida en Argentina optó por la sinceridad y desmintió cualquier tipo de confrontación o desacuerdo legal con el padre de su hija.

En cuanto a Ángela Aguilar, Cazzu también fue clara y conciliadora, afirmando que no guarda ningún tipo de resentimiento hacia la nueva pareja de su ex.

“Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella… no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. Y de hecho, si son felices, me encanta”, expresó con firmeza.

La rapera aseguró que su enfoque principal es el bienestar de su hija, y que está comprometida a mantener una relación cordial con Nodal en beneficio de la pequeña.