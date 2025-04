Cazzu habla sobre su relación con Nodal

«Nunca me había imaginado tener una familia, no importa lo que haya durado, fue un gran momento, fue un momento lleno de amor, muy bonito y muy esperanzador», confesó.

“Creo que es el cambio más grande. Yo no creía mucho en esa historia donde la gente dice que la vida y la perspectiva de la vida cambia cuando uno se hace mamá, pero en verdad sí, era cierto”, confesó.

«Era bastante cierto», reiteró con énfasis, subrayando el impacto que la maternidad ha tenido en su forma de ver el mundo.

También reconoció que nunca se había detenido a pensar en la maternidad desde la perspectiva de sus fans: “Me di cuenta de que yo anteriormente nunca me había detenido a pensar que mucha gente de mi público podría ser mamá”.

“No lo había nunca pensado, a veces me había tocado ver algunas cosas, me enternecía ver a una mamá con su niño y todo, pero no me había puesto a pensar que capaz que había un montón de esas caras que yo miraba que ya estaban viviendo la maternidad”, añadió.