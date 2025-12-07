Cazzu aclara su postura sobre Belinda y explica por qué no planea colaborar con ella

Cazzu habla sobre Belinda

Admira trayectoria de la ojiazul

Polémica afecta decisiones artísticas

Semanas después del encuentro que sorprendió a la industria musical, Cazzu volvió a referirse públicamente a Belinda y a la posibilidad de trabajar juntas.

La reunión entre ambas artistas en un evento privado en Ciudad de México generó atención mediática por su vínculo pasado con Christian Nodal.

Aunque posaron juntas y dejaron claro que no existe una rivalidad personal, crecieron las preguntas sobre una posible colaboración.

Cazzu decidió responder directamente a estas especulaciones durante una entrevista reciente.

No descarta la idea, pero dice que no es el momento

La cantante argentina aseguró que, pese a admirar a Belinda, no considera apropiado trabajar juntas en este momento.

Explicó que la polémica mediática que ha rodeado la vida personal de ambas influye negativamente en cualquier intención artística.

Para Cazzu, la conversación pública que las vincula a Nodal ha reducido su trabajo a una narrativa que no las representa.

La artista dejó claro que la incomodidad surge del contexto y no de Belinda, con quien dijo no tener ningún conflicto.