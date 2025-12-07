Cazzu aclara su postura sobre Belinda y explica por qué no planea colaborar con ella
Publicado el 12/07/2025 a las 14:52
- Cazzu habla sobre Belinda
- Admira trayectoria de la ojiazul
- Polémica afecta decisiones artísticas
Semanas después del encuentro que sorprendió a la industria musical, Cazzu volvió a referirse públicamente a Belinda y a la posibilidad de trabajar juntas.
La reunión entre ambas artistas en un evento privado en Ciudad de México generó atención mediática por su vínculo pasado con Christian Nodal.
Aunque posaron juntas y dejaron claro que no existe una rivalidad personal, crecieron las preguntas sobre una posible colaboración.
Cazzu decidió responder directamente a estas especulaciones durante una entrevista reciente.
No descarta la idea, pero dice que no es el momento
La cantante argentina aseguró que, pese a admirar a Belinda, no considera apropiado trabajar juntas en este momento.
Explicó que la polémica mediática que ha rodeado la vida personal de ambas influye negativamente en cualquier intención artística.
Para Cazzu, la conversación pública que las vincula a Nodal ha reducido su trabajo a una narrativa que no las representa.
La artista dejó claro que la incomodidad surge del contexto y no de Belinda, con quien dijo no tener ningún conflicto.
Cansada de ser reducida a una polémica
Durante la entrevista, Cazzu expresó que le frustra verse envuelta en una historia que, a su juicio, oscurece su trayectoria profesional.
Aseguró que, en otras circunstancias, estaría entusiasmada por crear una canción junto a la intérprete mexicana.
Sin embargo, considera que cualquier proyecto conjunto sería utilizado para alimentar controversias que no desean seguir enfrentando.
Ambas, dijo, valoran lo que han construido por méritos propios y prefieren evitar situaciones que desvíen la atención de su música.
Belinda como referencia artística para Cazzu
La cantante aprovechó la conversación para destacar la influencia que Belinda tuvo en su adolescencia.
Calificó a la mexicana como una artista versátil, disciplinada y admirable por sostener una carrera larga y multifacética.
Mencionó que su trabajo en la música y la actuación ha sido inspiración para generaciones más jóvenes.
Cazzu insistió en que su comentario nada tiene que ver con enemistades, sino con el deseo de proteger su identidad profesional.
La historia detrás del escrutinio mediático
La relación de Belinda y Christian Nodal terminó en 2022 tras un compromiso fallido que atrajo intensa atención pública.
Meses después, Nodal inició un romance con Cazzu, relación que concluyó en 2024 tras el nacimiento de su hija.
Tiempo después, el cantante confirmó su vínculo con Ángela Aguilar, con quien se casó poco después de anunciar su ruptura con la argentina.
Este entramado sentimental ha alimentado especulaciones que, según Cazzu, desvían la conversación del espacio artístico que ambas buscan preservar, detalló ‘El Diario NY‘.