Así respondió la joven trapera argentina ante comparaciones con Belinda

“Me encantan las canciones que realizó con Los Ángeles Azules y muchas de sus discografías, así que la gente puede a pensar y decir muchas cosas pero yo valoro mucho su arte y nada, le tengo muchísimo respeto”, añadió a sus declaraciones la cantante originaria de Argentina ante las cámaras de ‘Siéntese quién pueda’.

Posteriormente mostró que se mantiene con los pies en la tierra y trata de tomar con calma cada uno de los comentarios que lanzan en su contra, “No sé ¿quién me compara? Me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada o tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad”, señaló la trapera. Archivado como. Cazzu habla de Belinda.