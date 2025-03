Cazzu aceptó haberse enamorado de un hombre con pareja

Aunque no confirmó si se trataba de la misma historia mencionada por Jalil, sus declaraciones han desatado especulaciones.

«Mi primera vez de novia fue ya de muy grande, yo tenía 23 o 21 y él tenía una noviecita», comentó Cazzu.

«Y a veces me hablaba en el messenger, pero no me hablaba en la vida real y él jugaba con mis emociones», confesó la artista en la conversación con Rosello.

La rapera también recordó cómo era la dinámica entre ellos y cómo ella veía a la pareja de aquel entonces.

«Ellos se veían grandes, se veían bien, yo era un bodoquito aún, la grasa corporal aún no se me había acomodado», agregó.