Ofrecen 1000 dólares de recompensa por cazar inmigrantes ilegales en Mississippi

Un legislador de Mississippi ha presentado una propuesta que está causando controversia en todo el país.

«Esta legislación tiene como objetivo mantener seguras a las comunidades de Mississippi», dijo el representante estatal republicano Justin Keen, quien redactó el proyecto de ley .

«Hemos visto de primera mano el peligro que representan los malos actores y los criminales violentos que ingresan a este país ilegalmente, como la vida inocente de Laken Riley», dijo Keen al medio.

«La administración del presidente Trump ha dejado en claro que deportar a los inmigrantes ilegales es una prioridad».

BREAKING: New proposed bill in Mississippi would pay $1,000 to bounty hunters for each successful deportation of an illegal that they help facilitate pic.twitter.com/Q312LDoR5W

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) January 24, 2025