¿Se burló de la mujer?

En el clip, se muestra como la cajera no dudó en reírse en la cara de la cazadora de ofertas rectificándole que no son reales los precios que mostró el anuncio del aparador. Por ello, la empleada del establecimiento le declaró que “cualquier persona” podía cambiar el costo de la ropa y que no debía fiarse de algo que costara “$0 dólares”.

“Sí, pero no te puedes llevar una mercancía que tiene ceros, porque no te están poniendo el precio. No, señorita, o sea, alguien le puso los ceros o ustedes, cualquiera le puede cambiar los ceros, como no fue usted. Cualquiera le puede cambiar el número”, le contestó la cajera a la mujer que estaba insistiendo en los precios, según indicó SDP Noticias.