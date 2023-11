¿Por qué se divorció Andrea Legarreta?

Pérdidas familiares y problemas de salud

Inesperado anuncio de divorcio

Especulaciones sobre causas personales Este 2023 no ha sido el mejor de los años para la actriz y conductora de radio y televisión Andrea Legarreta. Apenas en julio pasado, su mamá Isabel Martínez, a quien de cariño le decía ‘Chabelita’, murió sin que se revelaran las causas. Además, su papá Juan Legarreta enfrentó problemas de salud, sin contar que sufrió los estragos del huracán Otis. Sin embargo, algo que la marcó sin duda fue su divorcio con el cantante Erik Rubín, con quien procreó a sus hijas Mía y Nina. Andrea Legarreta toma difícil decisión Por medio de sus redes sociales, donde cuenta con más de 6 millones de seguidores, Andrea Legarreta compartió un inesperado mensaje. Aquí, en un video de apenas unos cuantos segundos que se publicó el pasado 22 de febrero, la conductora aparece con Erik Rubín. «Hoy hemos decidido compartir algo muy personal… Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses», expresó. En otra parte de esta publicación, ‘La Legarreta’ comentó que ambos sienten que su ‘historia en pareja se ha transformado’. ¿Qué quiso decir con esto?

«Seguiremos amándonos desde otro sitio» Cabe destacar que en ningún momento Andrea Legarreta reveló las causas de su divorcio con Erik Rubín, por lo que las especulaciones no tardaron en llegar. «Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio». La conductora del programa Hoy de Televisa quiso dejar en claro que su historia de amor continuaría en familia como padres de sus hijas. «(Les) estamos enseñando que una separación de pareja no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio», ¿será así?

¿Tomaron la decisión correcta? Para finalizar con este mensaje, Andrea Legarreta confesó que ella y Erik Rubín, a pesar de su divorcio, seguirían compartiendo vida juntos y en familia. «Seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos», adelantó. Por último, la artista dijo que esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que los dos han tomado en sus vidas. «Estamos tranquilos y en aceptación. Hoy no sabemos que suceda con el tiempo… Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta», finalizó.

¿Erik Rubín le fue infiel a Andrea Legarreta? Uno de los rumores más fuertes sobre las causas de divorcio de Andrea Legarreta es que Erik Rubín le fue infiel. De acuerdo con información de Milenio, en 2021, el cantante fue señalado luego de que se le viera con una mujer en una fiesta en Cancún. No obstante, tanto él como la conductora negaron este rumor, incluso ella lo desmintió con sarcasmo. «Deja mejor me siento, mejor no bailo, no vayan a decir que ando contigo porque estoy bailando al lado tuyo», comentó.

¿El cantante la ‘engañó’ con Apio Quijano? Otro de los rumores más fuertes que sonaron respecto a una de las causas del divorcio de Andrea Legarreta es ‘otra’ infidelidad de Erik Rubín. Según reportó Milenio, a finales del año pasado, el cantante estuvo a punto de darle un beso a Apio Quijano en un show del 90’s Pop Tour. No pasó mucho tiempo para que se le preguntara al ex integrante de Timbiriche que era lo que había pasado, aunque no lo tomó de la mejor manera. «Es que es un show, ¿me entiendes?, y así como tengo mi momento en todos mis shows y mi carrera con Paulina (Rubio), con Sasha, hay un momento con él», finalizó.