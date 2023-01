El astro de los Lakers de Los Ángeles falleció en 2020 cuando se dirigía a un partido de basquetbol, un domingo, pero las condiciones climáticas no eran las adecuadas y una mala maniobra ocasionó que perdiera la vida al estrellarse la aeronave en que viajaba, las imágenes son impactantes.

Causas accidente Kobe Bryant: ¿QUÉ LE PASÓ AL PILOTO?

La investigación señaló que el piloto se desorientó en medio de la niebla, por lo que Robert Sumwalt, presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), dijo lo siguiente: “Esta maniobra es consistente con el piloto experimentando desorientación espacial en condiciones de visibilidad limitada”.

Aseguran que el piloto no entendió los controles, o no confío e incluso que no los utilizó, pues cuando creía que salía de la densa neblina, en realidad iba en picada, por lo que eso ocasionó que se estrellara sin posibilidades de redirigir el rumbo de la aeronave. Archivado como: Causas accidente Kobe Bryant