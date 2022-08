Revelan la causa de muerte de la actriz Lindsey Pearlman

Lindsey Pearlman desapareció misteriosamente el pasado 13 de febrero del Hospital General. Dos días después, la reportaron como desaparecida y su familia continúo buscándola desesperadamente, pero las malas noticias no tardaron en llegar. Lindsey había muerto .

¿Qué dice el informe forense?

El informe forense también hablaba sobre “la presencia de niveles no tóxicos de lorazepam, metoclopramida y codeína” en el cuerpo de la estrella de la serie de televisión Empire. Pearlman tenía 43 años al momento de su muerte, informó el diario The Sun U.S.

La actriz tenía antecedentes de depresión, indicaron sus familaires. De hecho, según los reportes, un día antes de que encontraran su cuerpo, Pearlman habría llamado a su esposo, el productor Vance Smith, y le habría confesado las intenciones que tenía de acabar con su vida.