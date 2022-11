Después de ese extraño comentario, el novio de Kandace no logró comunicarse con ella de nuevo, así que llamó al anfitrión del Airbnb para que verificara si se encontraban bien. Al llegar al sitio en el que los estadounidenses se hospedaban, las autoridades los encontraron muertos.

Kandace, Jordan y Courtez viajaron a México para disfrutar de una celebración del Día de Muertos en tierra azteca; pero la situación se tornó realmente extraña después de que Kandace le comentara a su novio, con quien hablaba por teléfono, que se había comenzado a sentir mal y que algo no estaba bien.

Tras la desgarradora noticia de su fallecimiento, familiares de las víctimas se trasladaron al país vecino no solo para recuperar los cuerpos de sus seres queridos, sino para buscar respuestas y es que en medio del dolor de haberlos perdido, todavía se preguntaban: ¿Qué fue lo que les pasó?

Intoxicación por monóxido de carbono

Al parecer, cuando los policías llegaron a la casa, percibieron un fuerte olor a gas. Aunque todavía no queda claro si había múltiples sustancias en el aire contaminado, ya que el monóxido de carbono no se percibe con simplicidad por su característica inodora, recordó The Sun.

Los informes de la autopsia indican que los tres estadounidenses murieron por inhalar gas letal, informó Bloomberg. Por su parte, la Fiscalía General de la ciudad dijo en un comunicado que estudios periciales indicaron que el gas era monóxido de carbono.