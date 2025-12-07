Operativo “Catahoula Crunch” desata movilización comunitaria en Louisiana

Comunidad responde al operativo

Vecinos alertan movimientos policiales

Vigilancia ciudadana se fortalece

La presencia del comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, fue reportada este sábado 6 de diciembre en la ciudad de Kenner como parte de la Operación “Catahoula Crunch”.

El avistamiento generó una amplia movilización ciudadana que fue documentada por residentes y medios locales.

Patrullas de Kenner y vehículos federales fueron vistos circulando por distintas zonas del área.

La presencia policial provocó una reacción inmediata de la comunidad, que comenzó a organizarse para monitorear los operativos.

Catahoula Crunch moviliza comunidad ante operativo federal

La comunidad alerta con silbatos junto a una escuela en Kenner, Luisiana para avisar a los locales de los agentes de #ICE que están cerca. pic.twitter.com/WT1FR8tMl9 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) December 5, 2025

Vecinos alertaron sobre los movimientos de los agentes utilizando pitos, bocinas y transmisiones en vivo.

La coordinación vecinal buscaba advertir la ubicación de las autoridades y proteger a residentes considerados vulnerables ante la actividad policial.

Decenas de personas salieron a las calles para filmar los operativos y seguir de cerca cada desplazamiento.

Organizaciones locales y medios de comunicación también comenzaron a rastrear los movimientos desde el inicio de la jornada.

La vigilancia comunitaria se fortaleció a lo largo del día y mostró una red de apoyo que ha crecido en los últimos días.