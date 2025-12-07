Operativo “Catahoula Crunch” desata movilización comunitaria en Louisiana
Publicado el 12/07/2025 a las 15:27
- Comunidad responde al operativo
- Vecinos alertan movimientos policiales
- Vigilancia ciudadana se fortalece
La presencia del comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, fue reportada este sábado 6 de diciembre en la ciudad de Kenner como parte de la Operación “Catahoula Crunch”.
El avistamiento generó una amplia movilización ciudadana que fue documentada por residentes y medios locales.
Patrullas de Kenner y vehículos federales fueron vistos circulando por distintas zonas del área.
La presencia policial provocó una reacción inmediata de la comunidad, que comenzó a organizarse para monitorear los operativos.
Catahoula Crunch moviliza comunidad ante operativo federal
La comunidad alerta con silbatos junto a una escuela en Kenner, Luisiana para avisar a los locales de los agentes de #ICE que están cerca. pic.twitter.com/WT1FR8tMl9
— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) December 5, 2025
Vecinos alertaron sobre los movimientos de los agentes utilizando pitos, bocinas y transmisiones en vivo.
La coordinación vecinal buscaba advertir la ubicación de las autoridades y proteger a residentes considerados vulnerables ante la actividad policial.
Decenas de personas salieron a las calles para filmar los operativos y seguir de cerca cada desplazamiento.
Organizaciones locales y medios de comunicación también comenzaron a rastrear los movimientos desde el inicio de la jornada.
La vigilancia comunitaria se fortaleció a lo largo del día y mostró una red de apoyo que ha crecido en los últimos días.
Comunidad en alerta constante
Residentes señalaron que existe una creciente preocupación por el impacto de la Operación “Catahoula Crunch”.
La operación se mantiene activa en la región desde inicios de la semana, según lo que han reportado los propios habitantes.
La comunidad se ha mantenido en alerta y ha desarrollado mecanismos informales para difundir información rápidamente.
Los vecinos describieron una dinámica de comunicación constante para advertir sobre cualquier presencia de patrullas en las calles.
El uso de transmisiones en vivo reflejó el nivel de movilización social ante la presencia del comandante Bovino y los agentes desplegados.
Las imágenes y videos difundidos por residentes mostraron puntos de encuentro donde se organizaban para monitorear los movimientos.
La percepción general entre quienes participaron fue que la vigilancia comunitaria se volvió una herramienta clave para la protección mutua.
“La comunidad perdió el miedo”
Según relataron algunos residentes, la comunidad “perdió el miedo” frente a los operativos.
Esa sensación colectiva impulsó a más personas a salir y documentar las acciones de las autoridades.
El registro ciudadano se convirtió en un elemento central de la jornada.
La movilización también reflejó la decisión de acompañar y proteger a los residentes más vulnerables.
Las acciones de los vecinos mostraron una respuesta coordinada que se ha venido fortaleciendo con los días.
La creciente capacidad de organización comunitaria destacó como uno de los elementos más visibles durante el despliegue policial.
Vigilancia ciudadana en expansión por operativo
La red de vigilancia ciudadana ha ido creciendo desde el inicio de la semana.
El seguimiento comunitario permitió que más residentes estuvieran informados sobre las rutas y movimientos de los vehículos oficiales.
Medios locales reforzaron esta dinámica al compartir reportes sobre la presencia de patrullas en distintos puntos.
La comunidad mantuvo una postura activa documentando y monitoreando los operativos vinculados a la operación.
Para muchos habitantes, la vigilancia ciudadana se ha convertido en una respuesta necesaria ante la continuidad de “Catahoula Crunch”.
El despliegue de este sábado en Kenner reflejó el nivel de activación social generado desde el inicio de la operación.