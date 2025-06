Caso Ximena podría influir en liberación de Mario Guevara.

La reciente liberación de Ximena Arias Cristóbal, una joven mexicana detenida injustamente en Georgia, ha reavivado la esperanza para el periodista salvadoreño Mario Guevara, quien permanece bajo custodia de ICE tras un arresto igualmente cuestionado.

En mayo, Ximena Arias, estudiante universitaria de 19 años, fue arrestada en Dalton, Georgia, por una supuesta infracción de tránsito. Aunque no tenía antecedentes, fue transferida a custodia migratoria.

Lo que desató indignación pública. Las protestas y la presión comunitaria lograron su liberación, luego de que las autoridades reconocieran que se trató de un error y desestimaran los cargos.

Este caso sentó un precedente importante al evidenciar fallos graves en el sistema de detención de inmigrantes, especialmente cuando no hay pruebas sólidas.

Ximena Arias-Cristobal came by my office this week. She is a Georgian and an honors student at Dalton State College who was detained by ICE after being mistakenly pulled over.

Our resources should not be wasted targeting and deporting law abiding members of our communities like… pic.twitter.com/MOiJzSGf9X

— Senator Reverend Raphael Warnock (@SenatorWarnock) June 21, 2025