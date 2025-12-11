El presunto asesino de Charlie Kirk enfrenta su primera audiencia en una corte estadounidense
Publicado el 12/11/2025 a las 18:54
- Primera audiencia de Robinson
- Siete cargos por homicidio
- Fiscalía pedirá pena muerte
Segun informa la agencia EFE, Tyler Robinson se presentó por primera vez en persona ante una corte de Utah para responder por siete cargos vinculados con la muerte del activista ultraconservador Charlie Kirk.
La audiencia se desarrolló bajo fuertes restricciones informativas, dado que no se permitió la presencia de prensa ni público durante el inicio de la sesión judicial.
El juez Tony Graf ordenó retirar a todos los presentes para discutir la confidencialidad de una audiencia previa realizada de manera virtual en etapas anteriores del proceso.
Esta comparecencia constituye la primera aparición pública de Robinson desde su arresto, generando considerable atención dentro del sistema judicial estatal.
Audiencia sellada y tensiones por acceso público
El acusado de asesinar a Charlie Kirk se presenta en persona por primera vez en una corte de EE.UU.https://t.co/ZiqZDOF7Uu
— EFE Noticias (@EFEnoticias) December 11, 2025
Robinson, de 22 años, apareció vestido con camisa azul clara y pantalones de mezclilla, mostrando una actitud calmada mientras conversaba con sus abogados antes de la audiencia.
El juez permitió que los padres del acusado permanecieran en la sala, pese a la prohibición general al público, tras una petición expresa de la defensa legal.
Graf indicó que está sopesando el derecho del público a conocer los detalles del caso frente a la preocupación de los abogados sobre la interferencia mediática.
Los defensores advirtieron que la intensa atención de los medios podría comprometer el derecho del acusado a un juicio justo dentro del sistema judicial.
Fiscalía endurece postura en el caso Tyler Robinson
El Departamento del Alguacil del Condado de Utah pidió prohibir cámaras en la sala, según información citada por la cadena CBS en informes recientes.
La Fiscalía del condado acusó a Robinson de homicidio agravado por el tiroteo del 10 de septiembre ocurrido en el campus de la Universidad del Valle de Utah.
El acusado enfrenta siete cargos, incluyendo disparar un arma causando lesiones graves, con alegaciones de “factores agravantes” vinculados a motivación ideológica.
Los fiscales sostienen que Robinson sabía que había niños presentes en el lugar y que estos presenciarían el homicidio al momento del ataque.
Cargos adicionales y posibles consecuencias legales
Además del cargo principal, Robinson enfrenta dos acusaciones de obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle utilizado y deshacerse de la ropa que llevaba puesta.
La Fiscalía indicó que solicitará la pena de muerte, señalando la gravedad con la que interpretan los hechos ocurridos durante el ataque en el campus universitario.
Hasta ahora, Robinson no ha presentado una declaración formal respecto a su culpabilidad, por lo que el proceso continúa abierto en fases posteriores.
La falta de postura definitiva deja a la defensa margen para evaluar estrategias legales mientras el caso avanza hacia audiencias más complejas.