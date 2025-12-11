El presunto asesino de Charlie Kirk enfrenta su primera audiencia en una corte estadounidense

Primera audiencia de Robinson

Siete cargos por homicidio

Fiscalía pedirá pena muerte

Segun informa la agencia EFE, Tyler Robinson se presentó por primera vez en persona ante una corte de Utah para responder por siete cargos vinculados con la muerte del activista ultraconservador Charlie Kirk.

La audiencia se desarrolló bajo fuertes restricciones informativas, dado que no se permitió la presencia de prensa ni público durante el inicio de la sesión judicial.

El juez Tony Graf ordenó retirar a todos los presentes para discutir la confidencialidad de una audiencia previa realizada de manera virtual en etapas anteriores del proceso.

Esta comparecencia constituye la primera aparición pública de Robinson desde su arresto, generando considerable atención dentro del sistema judicial estatal.

Audiencia sellada y tensiones por acceso público

Robinson, de 22 años, apareció vestido con camisa azul clara y pantalones de mezclilla, mostrando una actitud calmada mientras conversaba con sus abogados antes de la audiencia.

El juez permitió que los padres del acusado permanecieran en la sala, pese a la prohibición general al público, tras una petición expresa de la defensa legal.

Graf indicó que está sopesando el derecho del público a conocer los detalles del caso frente a la preocupación de los abogados sobre la interferencia mediática.

Los defensores advirtieron que la intensa atención de los medios podría comprometer el derecho del acusado a un juicio justo dentro del sistema judicial.