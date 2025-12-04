Médico responsable de suministrar ketamina a Matthew Perry es condenado
Publicado el 12/03/2025 a las 20:14
Segun informa la agencia EFE, La sentencia de treinta meses para el médico Salvador Plasencia representa el primer fallo formal dentro del caso Matthew Perry, relacionado con la distribución ilegal de ketamina.
Plasencia se declaró culpable previamente de múltiples cargos, incluyendo distribución de ketamina, lo que contribuyó directamente a los eventos investigados como parte del caso Matthew Perry.
Los fiscales enfatizaron que su conducta violó la confianza depositada en un profesional de la salud, señalando que dicha violación incidió en el desarrollo del caso Matthew Perry.
El médico perdió licencia, clínica y carrera, elementos considerados durante la audiencia, aunque el tribunal determinó que la gravedad del caso requería una sentencia de prisión.
Detalles del proceso legal contra Plasencia
El médico compareció ante un juez federal en Los Ángeles y, tras escuchar la sentencia, se entregó inmediatamente para iniciar el cumplimiento de su condena correspondiente.
Las autoridades señalaron que también deberá cumplir dos años de libertad supervisada y pagar una multa, sanciones derivadas directamente de su papel en la distribución ilegal.
La Fiscalía destacó que Plasencia tenía conocimiento de los riesgos asociados al suministro de ketamina, especialmente tratándose de una sustancia vinculada a varios incidentes de sobredosis.
Documentos judiciales revelaron que el médico entregó frascos, pastillas y jeringas, evidenciando un patrón de distribución que violaba lineamientos éticos y regulaciones médicas estatales.
Implicaciones judiciales en el caso Matthew Perry
La Fiscalía argumentó que Plasencia contribuyó significativamente al perjuicio sufrido por el actor, razón por la cual solicitó una pena mayor durante el proceso de evaluación judicial.
La defensa pidió libertad condicional supervisada alegando que el médico ya había perdido su carrera profesional, aunque estas consideraciones no fueron suficientes para evitar una condena.
Los familiares del actor enviaron una declaración de impacto al tribunal, expresando que consideraban al médico como uno de los principales responsables del daño ocasionado.
El caso continúa avanzando con procedimientos que evaluarán responsabilidades adicionales entre los otros acusados que también aceptaron acuerdos de culpabilidad vinculados al suministro de ketamina.
Red de distribución y antecedentes del actor
El Departamento de Justicia acusó a cinco personas de integrar una red clandestina encargada de distribuir grandes cantidades de ketamina, incluida la suministrada a Matthew Perry durante meses previos.
Uno de los implicados fue el asistente del actor, Kenneth Iwamasa, quien también recibió ketamina del médico y aceptó culpabilidad en el marco de la investigación.
El actor habló públicamente de sus luchas contra la adicción en su libro de memorias, ofreciendo contexto sobre su vulnerabilidad ante sustancias como la ketamina que finalmente lo afectaron.
La muerte del intérprete profundizó la atención mediática y judicial sobre los responsables, exigiendo esclarecer cómo operaba la red que contribuyó a sus últimos días.