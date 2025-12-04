Médico responsable de suministrar ketamina a Matthew Perry es condenado

Médico recibe sentencia federal

Caso vinculado a ketamina

Perry murió por sobredosis

Segun informa la agencia EFE, La sentencia de treinta meses para el médico Salvador Plasencia representa el primer fallo formal dentro del caso Matthew Perry, relacionado con la distribución ilegal de ketamina.

Plasencia se declaró culpable previamente de múltiples cargos, incluyendo distribución de ketamina, lo que contribuyó directamente a los eventos investigados como parte del caso Matthew Perry.

Los fiscales enfatizaron que su conducta violó la confianza depositada en un profesional de la salud, señalando que dicha violación incidió en el desarrollo del caso Matthew Perry.

El médico perdió licencia, clínica y carrera, elementos considerados durante la audiencia, aunque el tribunal determinó que la gravedad del caso requería una sentencia de prisión.

Detalles del proceso legal contra Plasencia

🇺🇸 | AHORA: Sentencian a 30 meses de cárcel al médico que vendió ketamina al actor Matthew Perry antes de su muerte por sobredosis. pic.twitter.com/YwPXHLfWMz — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 3, 2025



El médico compareció ante un juez federal en Los Ángeles y, tras escuchar la sentencia, se entregó inmediatamente para iniciar el cumplimiento de su condena correspondiente.

Las autoridades señalaron que también deberá cumplir dos años de libertad supervisada y pagar una multa, sanciones derivadas directamente de su papel en la distribución ilegal.

La Fiscalía destacó que Plasencia tenía conocimiento de los riesgos asociados al suministro de ketamina, especialmente tratándose de una sustancia vinculada a varios incidentes de sobredosis.

Documentos judiciales revelaron que el médico entregó frascos, pastillas y jeringas, evidenciando un patrón de distribución que violaba lineamientos éticos y regulaciones médicas estatales.