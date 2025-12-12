Liberan en EE.UU. al salvadoreño Kilmar Ábrego tras fallo judicial
Publicado el 12/11/2025 a las 19:58
- Jueza ordena liberación inmediata
- Deportación irregular cuestionada
- Trump planea apelar decisión
Segun informa la agencia EFE, Kilmar Ábrego García fue liberado este jueves tras una orden emitida por una jueza federal en Estados Unidos.
Su abogado confirmó la liberación después de que la jueza Paula Xinis determinara que su detención migratoria carecía de autoridad legal.
El salvadoreño había sido devuelto a Estados Unidos tras una deportación irregular que contradijo una prohibición judicial previa.
La decisión marca un giro clave tras meses de disputa legal entre Ábrego y la Administración de Donald Trump.
Disputa por deportación y custodia migratoria
El salvadoreño Kilmar Ábrego García es liberado de un centro migratorio en EE.UU. https://t.co/4pZNl4GjZk
— Apevex (@Apevex) December 11, 2025
La jueza Xinis ordenó su liberación “inmediata” al considerar que no existía base legal para mantenerlo detenido en un centro migratorio.
Ábrego había sido deportado a El Salvador y recluido en el Cecot, pese a la orden judicial estadounidense que impedía su expulsión.
Tras su retorno a Estados Unidos, enfrenta cargos federales relacionados con tráfico de personas y acusaciones de pandillerismo.
Antes de la liberación, se encontraba detenido en el centro de procesamiento Moshannon Valley, en Pensilvania.
El Gobierno responde al caso Kilmar Ábrego
El Gobierno estadounidense analizaba enviarlo a un país africano debido a que no podía deportarlo nuevamente a El Salvador.
La jueza señaló que Ábrego permanecía detenido sin una orden de expulsión válida que justificara su custodia.
Destacó inconsistencias en la actuación gubernamental, afirmando que no existía un plan real para ejecutar una deportación legal.
Concluyó que Ábrego no debía continuar detenido bajo ICE y que su liberación respetaba el debido proceso.
Reacciones políticas y pasos legales pendientes
Aunque quedó fuera de custodia migratoria, Ábrego sigue bajo libertad provisional mientras espera juicio en Tennessee por tráfico de personas.
La portavoz de la Casa Blanca aseguró que la Administración Trump planea apelar la decisión judicial de liberar al salvadoreño.
Calificó la resolución de la jueza Xinis como “activismo judicial”, una acusación que refleja tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
El caso continúa generando atención pública por su vínculo con políticas migratorias y decisiones controvertidas de deportación.