Liberan en EE.UU. al salvadoreño Kilmar Ábrego tras fallo judicial

Jueza ordena liberación inmediata

Deportación irregular cuestionada

Trump planea apelar decisión

Segun informa la agencia EFE, Kilmar Ábrego García fue liberado este jueves tras una orden emitida por una jueza federal en Estados Unidos.

Su abogado confirmó la liberación después de que la jueza Paula Xinis determinara que su detención migratoria carecía de autoridad legal.

El salvadoreño había sido devuelto a Estados Unidos tras una deportación irregular que contradijo una prohibición judicial previa.

La decisión marca un giro clave tras meses de disputa legal entre Ábrego y la Administración de Donald Trump.

Disputa por deportación y custodia migratoria

La jueza Xinis ordenó su liberación “inmediata” al considerar que no existía base legal para mantenerlo detenido en un centro migratorio.

Ábrego había sido deportado a El Salvador y recluido en el Cecot, pese a la orden judicial estadounidense que impedía su expulsión.

Tras su retorno a Estados Unidos, enfrenta cargos federales relacionados con tráfico de personas y acusaciones de pandillerismo.

Antes de la liberación, se encontraba detenido en el centro de procesamiento Moshannon Valley, en Pensilvania.