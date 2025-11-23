EE. UU. pide publicar registros del gran jurado de Epstein

Gobierno presiona divulgar transcripciones

Ley impulsa nueva petición

Caso Epstein sigue generando interés

El Gobierno estadounidense presentó una nueva petición ante un tribunal federal para que se revelen las transcripciones del gran jurado relacionadas con el caso criminal de Jeffrey Epstein, luego de que jueces en Nueva York y Florida rechazaran solicitudes similares en meses recientes citando lineamientos legales.

Esta acción marca el primer movimiento público de la Administración del presidente Donald Trump respecto a los archivos de Epstein desde que el mandatario firmó la ley que ordena divulgar casi todos los documentos vinculados con la investigación.

Caso Jeffrey Epstein y nueva presión federal

El Departamento de Justicia, amparado en la ley firmada la semana pasada, pidió al tribunal del sur de Florida que “haga públicas las transcripciones del gran jurado relacionadas con las investigaciones mencionadas anteriormente y que modifique cualquier orden de protección aplicable que, de otro modo, impidiera su divulgación pública”.

El escrito, firmado por la Fiscal General Pam Bondi, remarcó sin embargo que «la ley no exime de la divulgación pública todas las transcripciones del gran jurado», una precisión que reconoce límites legales sobre qué tipo de testimonios pueden hacerse públicos.

Esta solicitud ocurre poco después de que una magistrada de ese mismo tribunal rechazara en julio la divulgación al considerar que la ley vigente solo permitía dar a conocer los testimonios del gran jurado en circunstancias muy específicas, “ninguna de las cuales aplicaba a este caso”.

Aunque negó la publicación, la magistrada reconoció el interés público del proceso y apuntó que únicamente una decisión del Tribunal Supremo podría abrir la puerta para divulgar las transcripciones.