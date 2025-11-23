EE. UU. pide publicar registros del gran jurado de Epstein
Publicado el 11/23/2025 a las 11:52
- Gobierno presiona divulgar transcripciones
- Ley impulsa nueva petición
- Caso Epstein sigue generando interés
El Gobierno estadounidense presentó una nueva petición ante un tribunal federal para que se revelen las transcripciones del gran jurado relacionadas con el caso criminal de Jeffrey Epstein, luego de que jueces en Nueva York y Florida rechazaran solicitudes similares en meses recientes citando lineamientos legales.
Esta acción marca el primer movimiento público de la Administración del presidente Donald Trump respecto a los archivos de Epstein desde que el mandatario firmó la ley que ordena divulgar casi todos los documentos vinculados con la investigación.
Caso Jeffrey Epstein y nueva presión federal
El Gobierno de EE.UU. pide de nuevo revelar los testimonios del gran jurado en el caso criminal de Jeffrey Epstein.https://t.co/7jcoQAlnN6
— EFE Noticias (@EFEnoticias) November 23, 2025
El Departamento de Justicia, amparado en la ley firmada la semana pasada, pidió al tribunal del sur de Florida que “haga públicas las transcripciones del gran jurado relacionadas con las investigaciones mencionadas anteriormente y que modifique cualquier orden de protección aplicable que, de otro modo, impidiera su divulgación pública”.
El escrito, firmado por la Fiscal General Pam Bondi, remarcó sin embargo que «la ley no exime de la divulgación pública todas las transcripciones del gran jurado», una precisión que reconoce límites legales sobre qué tipo de testimonios pueden hacerse públicos.
TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump arremete contra Marjorie Taylor Greene tras su decisión de abandonar el Congreso
Esta solicitud ocurre poco después de que una magistrada de ese mismo tribunal rechazara en julio la divulgación al considerar que la ley vigente solo permitía dar a conocer los testimonios del gran jurado en circunstancias muy específicas, “ninguna de las cuales aplicaba a este caso”.
Aunque negó la publicación, la magistrada reconoció el interés público del proceso y apuntó que únicamente una decisión del Tribunal Supremo podría abrir la puerta para divulgar las transcripciones.
Contexto judicial y límites de la nueva legislación
El asunto Epstein ha sido encubierto durante 30 años, y aunque esta semana el Congreso aprobó una medida ordenando al Departamento de Justicia divulgar todos los archivos del caso, es probable que sea sólo el inicio de otra fase más de encubrimiento oficial de las relaciones del… pic.twitter.com/7cSOwMvUbP
— La Jornada (@lajornadaonline) November 20, 2025
A pesar de que la reciente ley aprobada por el Congreso y firmada por Trump fija la divulgación de gran parte de los archivos de la investigación, no incluye referencias específicas sobre los testimonios rendidos frente al gran jurado, un área donde las restricciones históricas continúan intactas.
El Departamento de Justicia busca aprovechar el nuevo marco legal para reactivar el debate sobre los límites de la transparencia judicial en un caso que mantiene alta atención pública desde hace años, según Efe.
Este movimiento también refleja el reconocimiento de que la ley recién aprobada no resuelve por completo el vacío legal que rodea la publicación de transcripciones del gran jurado, un tipo de material especialmente protegido en el sistema judicial estadounidense.
El giro político de Trump y el trasfondo del caso Epstein
Trump, quien décadas atrás mantuvo amistad con Epstein y había rechazado divulgar los archivos calificando las solicitudes como un “bulo” demócrata. Modificó su postura recientemente al constatar que la aprobación de la ley era inevitable con el apoyo de su propio partido.
El mandatario finalmente optó por ratificar la legislación, lo que permite ahora al Departamento de Justicia insistir en la liberación de documentos que hasta hace poco él mismo se oponía a hacer públicos.
Epstein fue condenado en 2008 por prostitución de una menor en Florida tras un polémico acuerdo con el Gobierno Federal.
Años después enfrentaba un nuevo proceso por cargos federales de tráfico sexual que podían resultarle en hasta 45 años de prisión, antes de suicidarse el 10 de agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York.