Casey DeSantis: ¿Se burló de la situación?

Horas antes de compartir el video, Casey DeSantis compartió la nota que difundió Fox News, donde se habló por primera vez que el miércoles se podrá oficializar la lucha por la candidatura a la presidencia 2024. El mensaje lo acompañó con un emoji sonriendo y dio a conocer lo que podría ser una gran noticia.

«Grande [noticia], si es cierto», señaló Casey DeSantis. La primera dama de Florida, no dio mayores detalles al respecto y no negó, ni afirmó ninguna situación al respecto. La única interacción que hizo el gobernador fue compartir el tuit del video y no reveló si es real o no, la próxima candidatura a la Casa Blanca. Archivado como: Casey DeSantis