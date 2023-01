El FBI registra la casa del presidente Joe Biden

Encuentran en su domicilio 6 documentos clasificados

El departamento “tomó posesión de los materiales”

Casa Joe Biden documentos clasificados. El FBI registró el viernes la casa del presidente de los Estados Unidos Joe Biden en Wilmington, Delaware, y localizó seis documentos adicionales que contenían marcas clasificadas y también tomó posesión de algunas de sus notas, dijo el sábado el abogado del mandatario del país.

Los documentos tomados por el FBI abarcan el tiempo de Biden en el Senado y la vicepresidencia, mientras que las notas datan de su tiempo como vicepresidente, dijo Bob Bauer, el abogado personal del presidente. Agregó que el allanamiento de todo el recinto duró cerca de 13 horas.

Cabe mencionar que los investigadores federales que registraron la vivienda del mandatario del país encontraron más materiales clasificados durante una búsqueda en la casa del presidente Biden en Delaware, y algunos se remontan a sus años en el Senado, anunció el sábado el abogado de Biden.

Tras haber encontrado estos documentos se ha dado a conocer el nivel de clasificación, y si los documentos retirados por el FBI permanecieron clasificados, no quedó claro de inmediato mientras el Departamento de Justicia revisa los registros, según la Agencia The Associated Press.