“Desde la segunda temporada vi que algo no andaba muy bien. También, cuando estaba la ‘señora escándalo’ (refiriéndose a la bailarina y actriz cubana Niurka Marcos), noté que había algo más. Estas dos cartas me están diciendo que tanto hombres como mujeres que están dentro de la casa se están sintiendo mal, se están sintiendo inestables”, comentó la clarividente.

Después de saludar a sus seguidores, Vieira Vidente comentó que desde la segunda temporada de La Casa de los Famosos se han escuchado ‘pasos raros’ y que algunas ‘cosas no huelen bien’, por lo que varios no han dudado en decir que hay una ‘identidad’, refiriéndose a la probable presencia de un fantasma. Por este motivo, se animó a hacer una lectura de cartas.

Por medio de su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de un millón y medio de suscriptores, la reconocida psíquica Vieira Vidente compartió un video donde revela si es verdad que existe un fantasma dentro de estas cuatro paredes, ya que no ha pasado desapercibido que la mayoría de los habitantes se han sentido mal o incluso tristes.

¿Qué está pasando? En medio de una gran expectativa, el pasado martes 17 de enero comenzó la tercera temporada de La Casa de los Famosos, reality show transmitido por Telemundo. En sus dos primeras ediciones, las ganadoras fueron la actriz y ex reina de belleza Alicia Machado y la actriz mexicana Ivonne Montero , pero ahora, un detalle ha llamado la atención de propios y extraños.

Antes de dar paso a una nueva lectura de cartas, Vieira Vidente aseguró que dentro de La Casa de los Famosos ‘el diablo anda suelto’: “Hay personas que entran supuestamente a ganar con una (buena) energía, muy contentos, muy positivos, que quieren dar lo mejor de sí mismos y que conozcamos quienes son en verdad, sin embargo, las cartas me están diciendo que hay un mal en la casa”.

“Las personas se sienten atrapadas”

En otra parte de este video, que causó todo tipo de reacciones entre los usuarios, Vieira Vidente dijo que dentro de La Casa de los Famosos, de donde han salido hasta el momento Jonathan Islas, Monique Sánchez y Liliana Rodríguez, ‘las personas se sienten atrapada’ y que se están tomando las cosas de manera muy personal, cuando no debe ser así.

“Es cierto que muchos quieren salir corriendo de ahí y de noche no pueden dormir”, dijo la psíquica, la cual aseguró que una ‘mujer alta y de pelo claro’ aguantará a lo mucho dos semanas más, pues siente que está por tirar la toalla: “Siente que no puede respirar, que le falta el aire, se siente mal”. También dijo que un habitante de esta casa sospecha que hay algo más y que presiente que algo no marcha bien.