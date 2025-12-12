La Casa Blanca rechaza versión de Petro sobre invitación a Trump
Publicado el 12/11/2025 a las 19:10
- Casa Blanca niega invitación
- Trump critica a Petro
- Tensiones diplomáticas aumentan
Segun informa la agencia EFE, La Casa Blanca afirmó no tener constancia de una invitación del presidente colombiano Gustavo Petro para que Donald Trump visite Colombia.
La portavoz Karoline Leavitt indicó que no ha escuchado información oficial sobre dicho ofrecimiento.
Leavitt señaló que será Trump quien decida si comenta públicamente la existencia de una posible invitación.
Las declaraciones surgieron un día después de que Trump advirtiera a Petro que sería “el siguiente” dentro de su presión contra Nicolás Maduro.
Tensión por comentarios entre ambos mandatarios
🇺🇸 🇨🇴 Casa Blanca de EE. UU. dice que no conoce la invitación del presidente Gustavo Petro a Donald Trump para visitar Colombia: ‘No he oído hablar de eso’ 👇https://t.co/zEm16gEz9X
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 11, 2025
Leavitt afirmó que Trump no está satisfecho con los comentarios recientes de Petro hacia Estados Unidos.
La portavoz calificó esos mensajes como alarmantes e insultantes.
Petro invitó a Trump a Colombia para mostrarle la destrucción de laboratorios de cocaína.
El republicano había señalado que quienes produzcan o trafiquen drogas hacia Estados Unidos estarían “sujetos a ataques”.
Crisis Casa Blanca Trump Petro
En su mensaje, Petro invitó a Trump a participar en la destrucción de los nueve laboratorios de cocaína que, según él, se desmantelan a diario.
Trump descartó hablar pronto con Petro, alegando hostilidad del mandatario colombiano hacia Estados Unidos.
El presidente estadounidense advirtió que Colombia sería “el siguiente” dentro de su campaña de presión contra gobiernos que asocia al narcotráfico.
Trump aseguró que Petro enfrentará “grandes problemas” si no reconoce que Colombia produce mucha droga destinada al mercado estadounidense.
Acusaciones cruzadas y deterioro de relaciones bilaterales
Petro respondió afirmando que Trump está desinformado sobre Colombia.
El mandatario colombiano lamentó que el republicano desprecie el conocimiento del país sobre tráfico de cocaína.
Aseguró que los interlocutores de Trump lo engañan completamente respecto a la realidad colombiana.
Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de países cooperantes y sancionó a Petro por supuestamente ser un “líder del narcotráfico”.