La Casa Blanca rechaza versión de Petro sobre invitación a Trump

Casa Blanca niega invitación

Trump critica a Petro

Tensiones diplomáticas aumentan

Segun informa la agencia EFE, La Casa Blanca afirmó no tener constancia de una invitación del presidente colombiano Gustavo Petro para que Donald Trump visite Colombia.

La portavoz Karoline Leavitt indicó que no ha escuchado información oficial sobre dicho ofrecimiento.

Leavitt señaló que será Trump quien decida si comenta públicamente la existencia de una posible invitación.

Las declaraciones surgieron un día después de que Trump advirtiera a Petro que sería “el siguiente” dentro de su presión contra Nicolás Maduro.

Tensión por comentarios entre ambos mandatarios

🇺🇸 🇨🇴 Casa Blanca de EE. UU. dice que no conoce la invitación del presidente Gustavo Petro a Donald Trump para visitar Colombia: ‘No he oído hablar de eso’ 👇https://t.co/zEm16gEz9X — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 11, 2025



Leavitt afirmó que Trump no está satisfecho con los comentarios recientes de Petro hacia Estados Unidos.

La portavoz calificó esos mensajes como alarmantes e insultantes.

Petro invitó a Trump a Colombia para mostrarle la destrucción de laboratorios de cocaína.

El republicano había señalado que quienes produzcan o trafiquen drogas hacia Estados Unidos estarían “sujetos a ataques”.