Casa Blanca defiende que Trump llamara "cerdita" a reportera

Casa Blanca defiende que Trump llamara “cerdita” a reportera

La Casa Blanca Trump justificó que el presidente llamara “cerdita” a una periodista, calificando el insulto como una muestra de franqueza
Por 
2025-11-20T23:22:25+00:00
FOTO: EFE

Publicado el 11/20/2025 a las 18:22

  • Casa Blanca defiende insulto
  • Trump afirma transparencia total
  • Periodistas critican trato hostil

Segun informa la agencia EFE, La Casa Blanca defendió públicamente al presidente Donald Trump después de que se viralizara un video en el que el mandatario llama “cerdita” a una periodista, un episodio que generó críticas en el gremio y reavivó los cuestionamientos sobre su trato hacia los medios de comunicación.

La portavoz Karoline Leavitt aseguró este jueves que la expresión ofensiva utilizada por el presidente constituye, según ella, una muestra de “honestidad” y “transparencia” en su forma de interactuar con la prensa.

La declaración fue hecha durante una rueda de prensa en la que Leavitt fue interrogada directamente sobre el comentario del presidente y sobre el contexto en el que decidió dirigirse así a la reportera.

Según la portavoz, el comportamiento de Trump no debe interpretarse como una falta de respeto, sino como la expresión de un estilo directo y “franco” que caracteriza su comunicación con los periodistas.

Debate sobre franqueza presidencial y trato a la prensa


Leavitt señaló que el presidente es “muy honesto con todos los presentes en esta sala” y que quienes trabajan en la Casa Blanca han sido testigos de su forma de interactuar sin filtros.

Aseguró además que los periodistas que cubren la Presidencia han podido “experimentar” esa franqueza de manera regular en conferencias, viajes oficiales y declaraciones públicas.

La controversia surgió después de que se difundiera un video grabado el pasado viernes a bordo del Air Force One en el que el presidente llama “cerdita” a Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca.

El insulto ocurrió cuando la periodista preguntó al presidente sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein, una línea de cuestionamiento que ha generado incomodidad dentro de la Casa Blanca en distintas ocasiones.

Casa Blanca Trump sostiene que Trump es transparente


Según el video, además de insultarla, el presidente también mandó a callar a la reportera, lo que desató críticas sobre el tono hostil hacia el trabajo periodístico y, en particular, hacia las mujeres periodistas.

Karoline Leavitt justificó la reacción del presidente afirmando que Trump suele molestarse cuando, según ella, se publican “mentiras” o “noticias falsas” sobre él o sobre su administración.

La portavoz insistió en que esta molestia no se debe a una intención de censurar a la prensa, sino a la preocupación del presidente por la “desinformación” que cree ver en ciertas coberturas mediáticas.

Leavitt señaló que, a pesar de estos episodios, el presidente sigue siendo “el más transparente de la historia”, en referencia a la frecuencia con la que interactúa con reporteros y responde preguntas.

Comparaciones con Biden y tensiones con el gremio periodístico

Casa Blanca, insulto, Periodistas MundoNOW
Casa Blanca justifica insulto de Trump a periodista FOTO: SHUTTERSTOCK

Afirmó que quienes trabajan en la sala de prensa de la Casa Blanca tienen “acceso sin precedentes” al mandatario, algo que, según ella, no ocurría bajo la administración del expresidente Joe Biden.

La portavoz comparó ambas presidencias y aseguró que Trump es más “abierto y honesto” con los medios, mientras que su antecesor prefería “esconderse a sus espaldas”.

Leavitt sostuvo que la franqueza del presidente debería ser apreciada por los periodistas que cubren a diario sus actividades, incluso cuando sus respuestas generan polémica.

La intervención de la portavoz cerró afirmando que la honestidad del presidente es una muestra de respeto hacia los reporteros, porque no evita preguntas difíciles ni oculta su opinión sobre los temas planteados.

Críticas del gremio y nuevos episodios de confrontación

Mientras tanto, el video del insulto continúa circulando en redes y ha sido analizado por asociaciones de prensa que denuncian un patrón de ataques verbales del mandatario contra periodistas, especialmente mujeres.

Este episodio se suma a otros recientes, como el ocurrido el martes, cuando el presidente llamó “pésima reportera” a otra periodista que le preguntó sobre documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

El intercambio refuerza las tensiones históricas entre el presidente y parte del gremio periodístico, que frecuentemente ha criticado el lenguaje que emplea contra profesionales de los medios.

Diversas organizaciones han advertido que este tipo de expresiones puede contribuir a un ambiente de hostilidad hacia el periodismo, aunque la Casa Blanca insiste en que se trata simplemente de un estilo comunicativo directo.

