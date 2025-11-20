Casa Blanca defiende que Trump llamara “cerdita” a reportera

Casa Blanca defiende insulto

Trump afirma transparencia total

Periodistas critican trato hostil

Segun informa la agencia EFE, La Casa Blanca defendió públicamente al presidente Donald Trump después de que se viralizara un video en el que el mandatario llama “cerdita” a una periodista, un episodio que generó críticas en el gremio y reavivó los cuestionamientos sobre su trato hacia los medios de comunicación.

La portavoz Karoline Leavitt aseguró este jueves que la expresión ofensiva utilizada por el presidente constituye, según ella, una muestra de “honestidad” y “transparencia” en su forma de interactuar con la prensa.

La declaración fue hecha durante una rueda de prensa en la que Leavitt fue interrogada directamente sobre el comentario del presidente y sobre el contexto en el que decidió dirigirse así a la reportera.

Según la portavoz, el comportamiento de Trump no debe interpretarse como una falta de respeto, sino como la expresión de un estilo directo y “franco” que caracteriza su comunicación con los periodistas.

Debate sobre franqueza presidencial y trato a la prensa

Leavitt señaló que el presidente es “muy honesto con todos los presentes en esta sala” y que quienes trabajan en la Casa Blanca han sido testigos de su forma de interactuar sin filtros.

Aseguró además que los periodistas que cubren la Presidencia han podido “experimentar” esa franqueza de manera regular en conferencias, viajes oficiales y declaraciones públicas.

La controversia surgió después de que se difundiera un video grabado el pasado viernes a bordo del Air Force One en el que el presidente llama “cerdita” a Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca.

El insulto ocurrió cuando la periodista preguntó al presidente sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein, una línea de cuestionamiento que ha generado incomodidad dentro de la Casa Blanca en distintas ocasiones.