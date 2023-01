A través de un portavoz se respondieron las dudas sobre el registro de visitantes que existen en los domicilios particulares del presidente Joe Biden. Antes de que se dieran a conocer las declaraciones oficiales sobre este hecho, el sábado pasado la Casa Blanca también informó sobre cinco páginas adicionales después de que se confirmó a un fiscal especial para revisar este asunto, informó The Associated Press.

Después de una serie de exigencias por parte del Partido Republicano, fue la Casa Blanca quien confirmó este lunes que no existen registros de visitantes a los domicilios particulares del presidente Joe Biden, en los que se han encontrado diversos documentos clasificados, después de que los republicanos exigieran su publicación, notificó la agencia EFE.

No es la única vez que el Partido Republicano hace una petición de tal forma a la Casa Blanca bajo la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Pero en esta ocasión fue diferente debido a que la mayoría en la Cámara de Representantes son republicanos, por ello se pidieron este tipo de registros con mayor vehemencia.

En respuesta a los detalles, fue Ian Sams quien brindó mayor información con respecto a la residencia personal del presidente. Por ello, fue conciso en declarar que no habrá una lista que entregar sobre los visitantes. Aunque claro, la respuesta podría ser la menos indicada para los republicanos, quienes buscaban obtener detalles al respecto.

¿Una respuesta contundente?

Pero no fue la única vez que se respondió sobre el registro de visitantes en los hogares particulares del presidente. De acuerdo con Anthony Guglielmi, quien es el portavoz de la agencia del Servicio Privado de Seguridad, informó el pasado domingo que “no había forma” de mantener los registros debido a que es una residencia privada.

“No mantenemos de forma independiente nuestros propios registros de visitantes porque es una residencia privada”, dijo Guglielmi. Agregó que la agencia examina a los visitantes de las propiedades del presidente, pero no mantiene registros de esos controles y exteriorizó la agencia The Associated Press. Archivado como: Casa Blanca registros visitantes