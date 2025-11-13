EEUU niega construcción de base militar cerca de Gaza
Segun informa la agencia EFE, La Casa Blanca rechazó este miércoles las versiones que afirmaban que Estados Unidos estaría preparando la construcción de una base militar temporal cerca de la Franja de Gaza.
La información había sido divulgada por Bloomberg, que aseguró que la instalación podría albergar a 10.000 tropas estadounidenses con el objetivo de monitorear el alto el fuego entre Israel y Hamás.
Según el reporte, la Armada estadounidense habría solicitado presupuestos a varias empresas para evaluar la posible construcción de esta infraestructura militar en la región.
Sin embargo, la administración estadounidense negó por completo estas afirmaciones durante una rueda de prensa en Washington.
Casa Blanca niega base militar en Gaza
>>>La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó la publicación de Bloomberg y sostuvo que la información no corresponde a ningún plan vigente del Gobierno federal.
Leavitt afirmó que consultó directamente con los niveles más altos del Gobierno de Estados Unidos antes de emitir la respuesta oficial.
De acuerdo con la portavoz, no existe ningún tipo de intención por parte de Washington de participar en la construcción de una base militar temporal cerca de Gaza.
La funcionaria añadió que tampoco hay planes en curso, solicitudes reales de financiamiento ni negociaciones con empresas para llevar a cabo una iniciativa de ese tipo.
Postura del Gobierno sobre tropas en la región
Leavitt declaró que no es algo en lo que “Estados Unidos esté interesado en participar”, y recalcó que la administración no está involucrada en ningún proyecto similar.
La portavoz también enfatizó que no se destinarán fondos federales a una propuesta que, según ella, no ha surgido desde la Casa Blanca ni desde el Departamento de Defensa.
Durante la conferencia, Leavitt recordó que el presidente Donald Trump ha sido consistente en su postura respecto a la presencia de tropas en Medio Oriente.
Aseguró que el mandatario ha sido claro en señalar que no desea tropas estadounidenses sobre el terreno en los acontecimientos que se están desarrollando en la región.
Bloomberg y la publicación cuestionada por la Casa Blanca
Leavitt cuestionó la forma en que Bloomberg reportó la información, al señalar que la nota se basa en una “consulta” realizada al Departamento de la Marina.
Según la Casa Blanca, dicha consulta no representa una propuesta formal ni una política en curso dentro de la administración estadounidense.
La portavoz comentó que el medio trató una consulta preliminar como si se tratara de una postura oficial del Gobierno. Lo que generó malinterpretaciones y narrativas incorrectas.
La administración insistió en que no se está considerando ninguna base militar temporal cercana a Gaza en este momento.
Mensaje final del Gobierno estadounidense
La desmentida busca frenar las especulaciones generadas desde que Bloomberg hizo pública la información. Lo cual provocó diversas reacciones debido al contexto de tensiones en la región.
En su mensaje. Leavitt destacó que la comunicación oficial del Gobierno debe tomarse como la referencia válida frente a informes que no cuenten con confirmación institucional.
La portavoz reiteró que, tras consultar a los niveles más altos del Gobierno federal. No existe ningún plan de despliegue masivo de tropas relacionadas con un monitoreo del alto el fuego.
El mensaje final subrayó que no existe participación, interés ni financiamiento estadounidense para la instalación militar mencionada en el informe periodístico.