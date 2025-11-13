EEUU niega construcción de base militar cerca de Gaza

Casa Blanca desmiente rumores

Niegan base militar cerca Gaza

Bloomberg publicó información errónea

Segun informa la agencia EFE, La Casa Blanca rechazó este miércoles las versiones que afirmaban que Estados Unidos estaría preparando la construcción de una base militar temporal cerca de la Franja de Gaza.

La información había sido divulgada por Bloomberg, que aseguró que la instalación podría albergar a 10.000 tropas estadounidenses con el objetivo de monitorear el alto el fuego entre Israel y Hamás.

Según el reporte, la Armada estadounidense habría solicitado presupuestos a varias empresas para evaluar la posible construcción de esta infraestructura militar en la región.

Sin embargo, la administración estadounidense negó por completo estas afirmaciones durante una rueda de prensa en Washington.

>>>La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó la publicación de Bloomberg y sostuvo que la información no corresponde a ningún plan vigente del Gobierno federal.

Leavitt afirmó que consultó directamente con los niveles más altos del Gobierno de Estados Unidos antes de emitir la respuesta oficial.

De acuerdo con la portavoz, no existe ningún tipo de intención por parte de Washington de participar en la construcción de una base militar temporal cerca de Gaza.

La funcionaria añadió que tampoco hay planes en curso, solicitudes reales de financiamiento ni negociaciones con empresas para llevar a cabo una iniciativa de ese tipo.