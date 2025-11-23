Casa Blanca contempló lanzar panfletos sobre Caracas para presionar a Maduro

Plan para lanzar panfletos

Washington presiona a Maduro

Aumenta tensión militar regional

Segun informa la agencia EFE, The Washington Post reveló que la Casa Blanca evaluó un plan para lanzar panfletos desde aviones militares estadounidenses sobre Caracas como parte de una nueva estrategia de presión.

La propuesta buscaba aprovechar el cumpleaños número 63 de Nicolás Maduro para enviar un mensaje directo a la población y aumentar el aislamiento político del mandatario.

Los panfletos contendrían información sobre la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Washington para colaborar en la captura del líder venezolano.

El plan aún no había sido autorizado al cierre del sábado, pero su sola consideración elevó el debate sobre el nivel de presión que Estados Unidos está dispuesto a ejercer.

Operación se suma a la presión militar

La Casa Blanca habría propuesto lanzar panfletos sobre Caracas, según ‘The Washington Post’ Sigue este link para más información en https://t.co/dcWNZfQq1e 📌. via @prensacom https://t.co/54PF9siQhX — La Prensa Panamá (@prensacom) November 23, 2025



La idea de lanzar panfletos forma parte de una campaña más amplia que Washington ha impulsado desde el verano para presionar a Maduro en múltiples frentes.

Estados Unidos ha desplegado un considerable operativo militar en el sur del Caribe, oficialmente destinado a combatir el narcotráfico.

Según cifras divulgadas por la Casa Blanca, estas operaciones han destruido una veintena de embarcaciones que Washington identifica como narcolanchas.

Las acciones militares estadounidenses también han dejado al menos 83 fallecidos, lo que ha despertado preocupación internacional por el aumento de la tensión regional.