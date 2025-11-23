Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Lo Último » Internacional » Casa Blanca contempló lanzar panfletos sobre Caracas para presionar a Maduro

Casa Blanca contempló lanzar panfletos sobre Caracas para presionar a Maduro

La Casa Blanca propone lanzar panfletos sobre Caracas como parte de una estrategia para aumentar la presión contra Nicolás Maduro
Por 
2025-11-23T21:11:57+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 11/23/2025 a las 16:11

  • Plan para lanzar panfletos
  • Washington presiona a Maduro
  • Aumenta tensión militar regional

Segun informa la agencia EFE, The Washington Post reveló que la Casa Blanca evaluó un plan para lanzar panfletos desde aviones militares estadounidenses sobre Caracas como parte de una nueva estrategia de presión.

La propuesta buscaba aprovechar el cumpleaños número 63 de Nicolás Maduro para enviar un mensaje directo a la población y aumentar el aislamiento político del mandatario.

Los panfletos contendrían información sobre la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Washington para colaborar en la captura del líder venezolano.

El plan aún no había sido autorizado al cierre del sábado, pero su sola consideración elevó el debate sobre el nivel de presión que Estados Unidos está dispuesto a ejercer.

Operación se suma a la presión militar


La idea de lanzar panfletos forma parte de una campaña más amplia que Washington ha impulsado desde el verano para presionar a Maduro en múltiples frentes.

Estados Unidos ha desplegado un considerable operativo militar en el sur del Caribe, oficialmente destinado a combatir el narcotráfico.

Según cifras divulgadas por la Casa Blanca, estas operaciones han destruido una veintena de embarcaciones que Washington identifica como narcolanchas.

Las acciones militares estadounidenses también han dejado al menos 83 fallecidos, lo que ha despertado preocupación internacional por el aumento de la tensión regional.

Casa Blanca propone lanzar panfletos pese a tensiones

Plan para lanzar panfletos, Washington, Aumenta tensión militar MundoNOW
Casa Blanca propone lanzar panfletos sobre Caracas FOTO: EFE

La propuesta de lanzar panfletos surge en un momento de creciente hostilidad diplomática entre Washington y Caracas, intensificada tras declaraciones recientes de Trump.

A mediados de noviembre, el expresidente afirmó que ya había tomado una decisión sobre cómo proceder con Venezuela, lo que alimentó rumores de una posible acción militar.

Estas declaraciones incrementaron la incertidumbre en América Latina y elevaron el nivel de alerta entre los aliados de Maduro.

El plan propagandístico implicaría una escalada significativa, comparable a tácticas usadas por Estados Unidos en conflictos como Irak y Afganistán.

Aviación comercial afectada y panorama incierto

La Administración Federal de Aviación emitió un aviso urgente pidiendo a las aerolíneas extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.

El aviso se basó en la “situación potencialmente peligrosa” producto del aumento de actividad militar en la región.

Como consecuencia, varias aerolíneas europeas y americanas cancelaron vuelos hacia Venezuela, afectando la conectividad regional.

El escenario continúa siendo incierto, ya que el aumento de tensiones podría derivar en nuevas medidas diplomáticas, operativas o incluso acciones más directas.

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados

Israel mata a alto mando de Hezbolá en bombardeo en Beirut

Novia aparece muerta tras su boda luego de ser humillada por su vestido
milei y bocelli

El gesto incómodo de Milei en el homenaje a Bocelli

Una niña fallece después de ir al dentista y otra está hospitalizada

Un viaje de surf a México termina en tragedia y una sospechosa recibe condena