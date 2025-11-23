Casa Blanca contempló lanzar panfletos sobre Caracas para presionar a Maduro
Publicado el 11/23/2025 a las 16:11
- Plan para lanzar panfletos
- Washington presiona a Maduro
- Aumenta tensión militar regional
Segun informa la agencia EFE, The Washington Post reveló que la Casa Blanca evaluó un plan para lanzar panfletos desde aviones militares estadounidenses sobre Caracas como parte de una nueva estrategia de presión.
La propuesta buscaba aprovechar el cumpleaños número 63 de Nicolás Maduro para enviar un mensaje directo a la población y aumentar el aislamiento político del mandatario.
Los panfletos contendrían información sobre la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Washington para colaborar en la captura del líder venezolano.
El plan aún no había sido autorizado al cierre del sábado, pero su sola consideración elevó el debate sobre el nivel de presión que Estados Unidos está dispuesto a ejercer.
Operación se suma a la presión militar
La Casa Blanca habría propuesto lanzar panfletos sobre Caracas, según ‘The Washington Post’
Sigue este link para más información en https://t.co/dcWNZfQq1e 📌. via @prensacom https://t.co/54PF9siQhX
— La Prensa Panamá (@prensacom) November 23, 2025
La idea de lanzar panfletos forma parte de una campaña más amplia que Washington ha impulsado desde el verano para presionar a Maduro en múltiples frentes.
Estados Unidos ha desplegado un considerable operativo militar en el sur del Caribe, oficialmente destinado a combatir el narcotráfico.
Según cifras divulgadas por la Casa Blanca, estas operaciones han destruido una veintena de embarcaciones que Washington identifica como narcolanchas.
Las acciones militares estadounidenses también han dejado al menos 83 fallecidos, lo que ha despertado preocupación internacional por el aumento de la tensión regional.
Casa Blanca propone lanzar panfletos pese a tensiones
La propuesta de lanzar panfletos surge en un momento de creciente hostilidad diplomática entre Washington y Caracas, intensificada tras declaraciones recientes de Trump.
A mediados de noviembre, el expresidente afirmó que ya había tomado una decisión sobre cómo proceder con Venezuela, lo que alimentó rumores de una posible acción militar.
Estas declaraciones incrementaron la incertidumbre en América Latina y elevaron el nivel de alerta entre los aliados de Maduro.
El plan propagandístico implicaría una escalada significativa, comparable a tácticas usadas por Estados Unidos en conflictos como Irak y Afganistán.
Aviación comercial afectada y panorama incierto
La Administración Federal de Aviación emitió un aviso urgente pidiendo a las aerolíneas extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.
El aviso se basó en la “situación potencialmente peligrosa” producto del aumento de actividad militar en la región.
Como consecuencia, varias aerolíneas europeas y americanas cancelaron vuelos hacia Venezuela, afectando la conectividad regional.
El escenario continúa siendo incierto, ya que el aumento de tensiones podría derivar en nuevas medidas diplomáticas, operativas o incluso acciones más directas.