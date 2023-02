La Casa Blanca se ha pronunciado este miércoles respecto al descarrilamiento del tren en East Palestine, Ohio luego del derrame tóxico ocasionado el pasado 3 de febrero. El siniestro provocó evacuaciones y miedo a la contaminación del aire y el agua potable después de una quema controlada de productos químicos tóxicos a bordo de los vagones, de acuerdo con The Associated Press.

Sin embargo, los republicanos no se han quedado de brazos cruzados, han acusado constantemente al actual presidente, Joe Biden, de ignorar los hechos ocurridos en Ohio. Señalando que Biden ha visitado Ucrania y Polonia en lugar del estado afectado en su nación.

El exmandatario se encuentra visitando el estado afectado

“Hay gente en Ohio que necesita ayuda desesperadamente”, dijo Trump el lunes durante un acto por el Día de los Presidentes en Florida. “Son gente extraordinaria y los abandonaron. Pero creo que no los abandonarán más”, dijo en una entrevista con Real America’s Voice, de acuerdo con The Associated Press.

Trump, que busca regresar a la Casa Blanca en 2024, tiene la oportunidad de retomar el papel de presidente, cuando acudía a los lugares de desastres. Gracias a las imágenes compartidas por FOX News, el exmandatario ya se encuentra en Ohio para donar productos de limpieza y agua embotellada.