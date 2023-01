Lo que impacta del video, es que los miembros del escuadrón especial se encuentran armados y emergiendo del agua, mientras los turistas se encontraban en la playa de Mazatlán, Sinaloa, según detalló The Sun Us. La gente observa con temor a las autoridades armadas y se alejan unos metros de donde se dirigen mientras graban las inusuales imágenes.

Pero no es el único clip que llama la atención del trabajo de la Marina, sino también de los elementos saltando a las profundas aguas del mar pacífico, con los trajes especiales y fuertemente armados. Por el momento, se desconoce si el clip pertenece a los recientes ataques que sufrió el estado y donde la Guardia Nacional, en conjunto con el Ejército de México, veló por la seguridad de las autoridades.

Por otra parte, la captura por parte de México de un hijo del exjefe del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, esta semana fue un guiño aislado a una estrategia de guerra contra las drogas que la actual administración de México ha abandonado en lugar de una señal de que el pensamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador ha cambiado, dicen los expertos e informó The Associated Press. Archivado como: Cártel Sinaloa ataque playa

Aunque los clips no muestran la batalla real entre cárteles, es un ejemplo del desempeño de México en cuestión de seguridad. En TikTok, se convirtió rápidamente en un hecho viral y dónde se enalteció el trabajo de operativos que realiza la Marina. La operación contra Ovidio Guzmán, fue enaltecida por Estados Unidos recientemente.

Cártel Sinaloa ataque playa: ¿Una fuerza imparable?

El arresto de Ovidio Guzmán, el jueves, costó al menos 30 vidas: 11 de militares y policías y 19 presuntos pistoleros del cártel. Pero los analistas predicen que no tendrá ningún impacto en el flujo de drogas a Estados Unidos, detalló la agencia The Associated Press. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

Fue una exhibición de fuerza —helicópteros artillados, cientos de tropas y vehículos blindados— al inicio de un posible proceso de extradición en lugar de un paso significativo en un esfuerzo mexicano por desmantelar una de las organizaciones criminales más poderosas del país, reveló The Associated Press. Archivado como: Cártel Sinaloa ataque playa