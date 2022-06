Mantente hidratado, pero con prudencia. “Viaja con botellas de agua y una nevera portátil en vez de parar a comprar refrescos”, dijo Mehta. Incluye descansos. Cuando vas sentado en el auto por muchas horas seguidas, la sangre no circula tan bien por el cuerpo, dijo Neeland. “Es buena idea parar cada dos o tres horas, simplemente para levantarte, estirarte, caminar y hacer que fluya la sangre” (Archivado como: Hábitos saludables en tu viaje de verano por carretera).

¿Puedes mantener lo bueno que has logrado? Sí puedes, dicen los expertos; si planeas: “La idea es conservar la rutina y los hábitos saludables lo más posible en la carretera, tal como lo haces en casa”, dijo el Dr. Ian Neeland, cardiólogo preventivo y profesor adjunto en la Facultad de Medicina de Case Western Reserve University en Cleveland.

Hábitos saludables en tu viaje de verano por carretera. Has pasado el último par de años manteniéndote en forma y saludable a pesar de las inusuales circunstancias de permanecer en casa la mayor parte del tiempo. Ahora estás empacando el automóvil para disfrutar de un bien merecido viaje de verano por carretera, lo que significa muchas opciones de comida rápida, tiendas de autoservicio y horas en el asiento con bocadillos no saludables al alcance de la mano.

¿Qué más nos ayuda para un viaje en carretera?

El sol no solo brilla en la playa. “Está pasando por la ventana del automóvil”, dijo Mehta. “No olvides el protector solar y las gafas de sol mientras conduces”. “El sol puede quemarte los brazos y la cara”, dijo Neeland. “También es importante proteger los ojos contra demasiada exposición a los rayos UV”.

¿Dónde están tus medicamentos? Solo recordar empacarlos no es suficiente. Un viaje altera las rutinas diarias, así que "no olvides tomarlos a las horas correctas", dijo Neeland. Y no los guardes en la cajuela, aconsejó Mehta. "Muchos medicamentos son sensibles a la temperatura", dijo ella. "Dejarlos en un auto caliente… probablemente no sea una buena idea. Pueden perder su eficacia".