6 cosas que no sabías de la tenista Mónica Puig

En el marco del Mes Nacional de la Herencia Hispana, compartimos 6 cosas que seguramente no sabías de la hoy comentarista de ESPN.

«Llegué a un momento en el que mi cuerpo dice: ‘No más’… Siento que el tenis se ha alejado de mí… Se me va lo que más amo en este mundo», confesó Puig.

Esta decisión no fue nada fácil, pero las lesiones que la aquejaron fue el motivo para decirle adiós a su «mayor amor».

Actualmente, Nathan y Mónica residen en Atlanta, donde la ahora ex tenista colabora para ESPN.

Pero no todo son noticias tristes, ya que menos de medio año después de anunciar su retiro, la tenista Mónica Puig llegó al altar.

4. Se animó a correr ¡dos maratones!

No hay duda que la ex tenista puertorriqueña Mónica Puig, a pesar de ya no competir de manera profesional, es toda una atleta.

En menos de una semana, en abril de este año, corrió dos maratones: el de Londres y Boston, siguiendo los consejos de Eliud Kipchoge.

Apenas el año pasado, participó por vez primera en una carrera de esta naturaleza: el Maratón de Nueva York.

«Creo que cuando jugaba al tenis nunca he sido tan fuerte mentalmente como ahora», le dijo al portal Olympics.com.