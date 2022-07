Carolina Sarassa comparte triste noticia

La conductora de Univisión pide oraciones por la salud de su papá

“Gracias a todos por estar al pendiente”, expresó

A muchas personas les ha llamado la atención, en los últimos días, la ausencia de la periodista Carolina Sarassa en el noticiero de Univisión, por lo que se llegó a pensar lo peor, incluso que había sido despedida de la cadena televisiva, sin imaginar que se debía a que su padre estaba hospitalizado.

Ganadora de seis premios Emmy, además de ser la autora del libro Dancing on her grave: The murder of a Las Vegas showgirl, entre otros, Carolina se convirtió en madre por segunda ocasión hace apenas unos meses, por lo que comparte con frecuencia fotos con sus hijos y su esposo en redes sociales.

Todo parecía ir ‘normal’ en la vida de Carolina Sarassa, conductora de Univisión

Antes de informar que su padre estaba hospitalizado, por quien oraciones por su salud, Carolina Sarassa subió un video donde le informaba a sus seguidores las 5 noticias que tenían que saber precisamente ese día. A pesar de ser muy bien recibida por los usuarios, la conductora de Univisión se topó con todo tipo de comentarios.

