Carolina Sandoval revela que antes de hablar de su divorcio María Celeste Arrarás la orientó

«La persona que me asesoró en cada letra que dije el día de ayer frente a las cámaras de Siéntese quien pueda, es nada más y nada menos que María Celeste Arrarás», afirmó.

«Me dijo que no permitiría, que no aplaudiría ninguna cosa que no saliera de mí como una dama», compartió ‘La Venenosa’.

«Y cada punto y cada letra fue supervisada por María Celeste Arrarás», detalló, mostrando su agradecimiento hacia la periodista.

La relación entre Carolina y María Celeste trasciende el ámbito laboral, pues ambas han compartido una amistad cercana durante años.

Este vínculo, que ha resistido el paso del tiempo, se ha fortalecido aún más en los momentos difíciles.