Carolina Sandoval Anuncia Su Retiro Temporal y Busca Sanación Emocional

Carolina Sandoval También contó situaciones de última hora que está viviendo, y que no son nada agradables.

«Lo que sí les digo es que este es el último video que voy a hacer sobre este tema… Este es el último video en vivo mío de este año, va a ser manejado por mi equipo… Cuando me vean de nuevo hacer un en vivo, es que ya me curé.

«Cuando me vean de nuevo en un en vivo, es que ya me curé», dijo con voz quebrada.

«Es la traición más grande que he vivido a lo largo de toda mi vida», dijo Carolina Sandoval con los ojos empañados de lágrimas.

Lo siente como un golpe bajo, pero no como una derrota, porque, asegura, nada le frena para ser feliz.

Para empezar, parece que su expareja no querría que Carolina sacase del país a su hija en común ahora que la presentadora tiene sus vacaciones.

Sandoval Anuncia Su Retiro Temporal y Busca Sanación Emocional

Había muchas cosas que reparar, reconoce Carolina Sandoval, pero jamás imaginó lo que se avecinaba.

«Hubo muchas faltas de respeto, una relación tóxica al final, pero ha debido de existir sinceridad», prosigue su testimonio.

«A veces el abuso viene disfrazado de sonrisas. A veces el narcisismo viene disfrazado de un buen carácter… ¿Que él no quiere que la niña salga del país? Eso es lo único que puede hacerme, porque no me puede hacer más nada.»

A la niña le robó la felicidad la mala acción de su papá, asegura, «porque una persona que dice amarnos nunca hubiese hecho un video (así).»