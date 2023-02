El conductor de deportes Karim Mendiburu anuncia su salida de Telemundo.

Carolina Sandoval Karim Mendiburu. Este domingo estuvo lleno de emociones dentro de la empresa de Telemundo, pues uno de sus grandes conductores cerró su ciclo con la cadena hispana, con la que estuvo laborando por más de 20 años dentro del área de deportes, ante esto Carolina ‘La veneno’ Sandoval se pronunció y le dedicó un emotivo mensaje.

Este domingo 19 de febrero Karim Mendiburu, quién por más de dos décadas fue uno de los rostros deportivos más destacados dentro de la cadena de Telemundo al conducir el programa ‘Titulares y más’, anunció su retiro de la empresa televisiva, dejando un gran legado en dicho medio.

Karim Mendiburu anunció su retiro de Telemundo

“Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me dio estos 20 años de poder estar aquí día y noche en las buenas y en las no tan buenas llevándoles algo de diversión a través del deporte, a través de otras cosas. Él me ha acompañado todo el tiempo y mi familia, que sin ellos no llego a ningún lado y ellos me van a acompañar ahora en mis siguientes aventuras”, expresó Karim en su última emisión.

Luego de que el conductor de deportes compartiera en su cuenta oficial de Instagram la noticia de su retiro en un breve mensaje, Carolina Sandoval, mejor conocida como ‘La Veneno’ no tardó en reaccionar colocando un pequeño texto de ánimo dedicado a Karim Mendiburu. Archivado como: Carolina Sandoval Karim Mendiburu.