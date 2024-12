Carolina Sandoval manda duro mensaje a Nick Hernández y se confirman todas las sospechas

¿Problemas financieros tras la separación?

¿Abuso emocional y desencuentros familiares?

La presentadora destapa los motivos de su divorcio.

Carolina ‘La Veneno’ Sandoval sigue en el ojo del huracán tras anunciar su separación de Nick Hernández, su esposo por más de nueve años.

Esta semana, la presentadora rompió el silencio en exclusiva para People en Español, dejando claro que su divorcio está lejos de ser pacífico.

“Esto ya se fue de todo lo que podría ser algo en paz”, declaró contundentemente.

Según las palabras de Sandoval, los problemas financieros y emocionales se han convertido en el centro de las disputas.

«¡Dios lo perdone!», dice Carolina Sandoval

“Es falso. Se le envió un email para conciliar y es lo menos que ha hecho. ¡Dios lo perdone!”, afirmó al hablar sobre el comportamiento de Hernández durante el proceso de separación.

La presentadora también compartió a People en Español que su hija ha sido una de las más afectadas:

“Ha llorado por no poder ver a su primito recién nacido y no puede creer que su propio padre no la deje ir a ver a Luli Pampin”, relató.

Los planes de visitar a familiares en Madrid y disfrutar de un show infantil de la estrella Luli Pampin se vieron frustrados, y según Sandoval, todo tiene que ver con la situación económica de su ex.