Carolina Sandoval hace confesión sobre su divorcio

Carolina Sandoval hace confesión.

Vuelve a hablar sobre su divorcio.

Comparte lo que ha vivido desde su separación.

Carolina Sandoval es conocida por su participación en programas como ‘¡Siéntese quien pueda!’ y su activa presencia en redes sociales

Y habló abiertamente sobre su divorcio en el pódcast de su amigo Alejandro Chabán.

Aunque había decidido mantener el tema cerrado, la influencer venezolana hizo una excepción para compartir su experiencia con su audiencia.

“No he hablado con nadie de esto, no me inviten a ningún otro pódcast a hablar del tema del divorcio porque no lo voy a hacer, solamente lo estoy haciendo con Alejandro Chabán», dijo.

Carolina Sandoval se sincera con Chabán

«Es un tema cerrado en mi vida, estoy muy contenta, estoy muy feliz”, confesó Sandoval.

Con estas palabras, dejó claro que no deseaba revivir el pasado.

Pero hizo una excepción debido a la cercanía con Chabán, quien ha sido parte de su transformación física gracias a los productos de Yes You Can!.

Durante la conversación, Sandoval reveló que el proceso de divorcio no ha sido fácil para ella, sobre todo porque no fue ella quien dio el primer paso en la separación.