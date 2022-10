La querida conductora está en la dulce espera de su segundo hijo

Reveló que tuvo que dejar el set del programa ‘Noticias 24/7 Primetime’ por sentirse mal, “Tuve que abandonar el show, me tuve que ir. Ha sido muy duro. A mí no me daban ganas de bañarme, de levantarme, de peinarme, de arreglarme, de escribir, de leer un libreto. Tú no quieres fallar”, añadió a sus declaraciones para People.

“Estar embarazada no es estar enferma. Yo quiero seguir siendo yo aunque esté mal y ese esfuerzo que uno hace por tratar de seguir (y sabes que no puedes porque tu cuerpo te dice que no) es muy fuerte”, continúo diciendo luego de tener que salir del set durante una transmisión del programa. Archivado como: Carolina Rosario Despierta América.