Carolina del Sur en emergencia por incendios forestales.

El gobernador Henry McMaster declaró el estado de emergencia en Carolina del Sur debido a una ola de incendios forestales que ha consumido más de 1,200 acres y amenaza con extenderse a otros 3,000.

Actualmente, más de 175 incendios forestales están activos en todo el estado, afectando condados como Horry, Spartanburg, Union, Oconee y Pickens.

La declaración de emergencia busca fortalecer la respuesta de las autoridades y garantizar que los socorristas cuenten con los recursos necesarios para combatir el fuego.

«Este estado de emergencia garantiza que nuestros socorristas, que trabajan incansablemente y arriesgan sus vidas para proteger a nuestras comunidades, tengan los recursos que necesitan», expresó el gobernador McMaster.

I have declared a State of Emergency to further support wildfire response efforts across the state and ensure our first responders continue to have the resources they need. A statewide outdoor burning ban remains in effect—violators will be prosecuted. Please stay informed.

— Gov. Henry McMaster (@henrymcmaster) March 2, 2025