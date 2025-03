Carolina del Norte en crisis: incendios arrasan bosques y obligan evacuaciones

Los incendios forestales siguen causando estragos en Carolina del Norte y Carolina del Sur, obligando a evacuaciones y a la declaración de estado de emergencia por parte de las autoridades.

El Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte ordenó evacuaciones obligatorias desde las 8:20 p.m. del sábado en partes del condado de Polk, al oeste del estado y a unos 129 kilómetros de Charlotte.

“La visibilidad en el área se reducirá y las carreteras/rutas de evacuación pueden quedar bloqueadas; si no se va ahora, podría quedar atrapado, lesionado o muerto”, advirtió la agencia en sus redes sociales.

Se habilitó un refugio para los desplazados en Columbus, Carolina del Norte.

Firefighters were working against dry, windy conditions Sunday as they battle wildfires scorching parts of the Carolinas, including a 1,600-acre wildfire that forced evacuations in Myrtle Beach. https://t.co/S5Q73BhQfg pic.twitter.com/1ct0Lul93x

— AccuWeather (@accuweather) March 3, 2025