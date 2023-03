De acuerdo a información obtenida por The Associated Press, legisladores de Carolina del Norte han revocado la norma que señalaba que se necesitaba de un permiso de un sheriff local para comprar un arma, cuando la legislatura controlada por republicanos anuló un veto del gobernador demócrata Roy Cooper por primera vez desde 2018.

Carolina del Norte elimina norma para la compra de armas en el estado. De acuerdo a información obtenida por The Associated Press, legisladores habrían tomado la decisión de revocar una norma que establecía que para la compra de un arma se necesitaba de un permiso del sheriff.

Dicen porque el permiso del sheriff ya no es necesario

De acuerdo a The Associated Press, partidarios de la eliminación de la norma señalan que el proceso de evaluación de un sheriff ya no es necesario debido a actualizaciones significativas al sistema nacional de revisión de antecedentes. Además agregaron que el requisito sobre los permisos no inhibió la delincuencia.

Según la agencia de noticias anteriormente mencionada, la medida aprobada por el Senado, no solo revocó el requisito del permiso de un sheriff local para la compra de un arma. Sino que también permite la presencia de armas en propiedades escolares donde se ofician servicios religiosos. Archivo: Carolina del Norte elimina norma