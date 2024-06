Mujer fue arrestada por robo bajo la fachada de clarividente.

Carola Mitchell, de 52 años, enfrenta cargos de robo con arma de fuego y secuestro en primer grado.

Además, Mitchell tiene tres órdenes de arresto fuera del condado, según registros del Sheriff del Condado de Hillsborough.

El 16 de mayo, Mitchell se presentó en una casa y pidió agua y comida mexicana antes de ofrecer servicios psíquicos.

Judith Ramírez contó a Fox13 que su suegra abrió la puerta y fue cuando Mitchell sacó un arma y exigió dinero.

