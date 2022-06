Por otra parte, Gustavo Briones, sobrino de la artista, dijo que no hay día que su familia y amigos la recuerden: “No hay día que no la recuerde, algo pasa que siempre la mencionamos y no hay persona que no me diga: ‘yo hice esto con ella’, ‘a mí me ayudó en esto’ y pues las bendiciones que recibimos de tanta gente”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

¿Eugenio Derbez haría una serie sobre la vida de Carmelita?

En su reciente visita a México, con motivo de la presentación de la película El Valet, Eugenio Derbez reveló que no descarta realizar una serie que cuenta la vida de Carmen Salinas: “No es mala idea, podría ser, pero tendría que ser una bio serie basada en la verdad, bien documentada y no al vapor. Me encantaría hacerla, me gustaría hacerla, fue sugerencia de ustedes… me encantaría hacerla más porque la relación que tengo con la familia es muy buena”.

Y respecto a la participación de Carmelita en esta cinta, dijo: “Esta fue la última película de Carmen Salinas, no saben qué trabajo tan hermoso… cerró su carrera y su vida con broche de oro. La cuidé como no se pueden imaginar. Ella tenía mucha curiosidad y me decía que yo era muy detallista. Creo que es el mejor trabajo de Carmen Salinas en el cine”.