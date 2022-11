Carmella compartió en su cuenta de Instagram un escrito dónde dio a conocer la triste noticia, sin embargo, admitió que no estaba buscando que sus seguidores le mandaran apoyo: “He ido y venido conmigo mismo acerca de publicar esto porque no estoy buscando ningún tipo de simpatía”.

Carmella informó que en el pasado mes de septiembre había pasado por un lamentable aborto: “Hoy fui tratada por un embarazo ectópico. Nunca pensé que me pasaría algo así, especialmente después de sufrir un aborto espontáneo temprano en septiembre.”

La luchadora confesó: “Pasé 12 horas en la sala de emergencias el sábado cuando comencé a experimentar algunos dolores agudos en el lado izquierdo. Después de varias pruebas y ecografías, me dieron la devastadora noticia de que, en realidad, se trataba de un embarazo anormal.”

Carmella diagnosticada embarazo ectópico: Dice que espera recuperarse pronto

“Inmediatamente me eché a llorar. Continuó explicando que deberíamos hablar más abiertamente sobre este tema para que, como mujeres, no nos culpemos y pensemos que hay algo mal con nosotras”, aunque dijo que no quería recibir empatía, ella está dispuesta ayudar.

Afirmó que pronto se recuperará de lo que esta pasando: “Quiero hacer lo mismo. Yo soy parte de esta estadística y me está pasando a mí. Nuevamente, no estoy buscando simpatía, sé que eventualmente me recuperaré de todo esto mental, física y emocionalmente.”