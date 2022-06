Aseguran que Carmen Salinas elogió a presunto asesino de Yrma Lydya

“Siempre hay que ir sacando cosas nuevas”, le dijo. Y le dio consejos para seguir avante en su carrera, como el hecho de leer en voz alta para saber entonaciones de las frases y no llevarse jamás con compañeras y compañeros, pues de esa manera se obtiene respeto. “Este medio es muy difícil, yo jamás me he llevado con nadie, así me respetan y yo respeto”, le sugirió Carmen.

A lo largo de la plática Yrma Lydya recordó que de niña quería ser como María Callas y pisar los grandes escenarios operísticos, pero también su gusto por el deporte, en el cual llegó a ser campeona nacional en gimnasia rítmica.

“Soy alguien muy disciplinado, puedo pasar horas practicando algo para que salga bien”, comentó. Archivado como: Asesino de Yrma Lydya.