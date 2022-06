Desde que anunciaron su separación hace algunas semanas, los seguidores de la cantante han estado preocupados por ella, porque aunque la han visto pasando un buen rato mientras trabaja en el programa de televisión Dancing with Myself de NBC, nada saben realmente sobre los sentimientos de la cantante.

¿Piqué fue infiel?

El co-autor junto a Shakira del éxito “La bicicleta” dijo que no creía en los rumores sobre una infidelidad por parte de Piqué. “No. No, no. El que yo conocí no. Por supuesto, una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño”, comentó.

Además, se mostró sorprendido cuando le comentaron que algunos de los jugadores del Barcelona llamaban de forma despectiva a Shakira ‘la patrona’, pero respondió: “No puede ser, no me digas esa vaina” y agregó que “las mujeres tienen que ser las patronas, las mujeres son las que tienen que gobernarnos si queremos que nos vaya bien”.