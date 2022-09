Carlos Villagrán se posicionó en los primeros lugares de tendencias en México, luego de que se filtrara un video del actor mexicano interpretando a Kiko en un circo de Honduras, pero los malos comentarios no se hicieron esperar, y expresaron que el ya debería de dejar eso atrás.

Cuestionan el por qué sigue en los escenarios

Para la gente es increíble pensar que un actor de 78 años continúe haciendo actuación, pues muchos a esa edad ya están retirados. Carlos apareció bailando tal y como lo hacía en el programa ‘¡Ah que Kiko! en donde trabajaba junto al actor que interpretaba a Don Ramón, Ramón Valdés.

Pese a las críticas que han estado surgiendo en internet, en el video podemos observar como la gente que está viendo el espectáculos de Villagrán bailando el tema ‘I Know You Want Me’ de Pitbull le aplaude y comparte con el la felicidad del momento, muy diferente a las reacciones del internet. Archivado como: Carlos Villagrán sigue interpretando a Kiko