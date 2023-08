El actor de ‘La Hija del Jardinero’, Carlos Torres, revela fatal enfermedad

Carlos Torres: confirma fatal enfermedad.

El jalisciense, informó de proceso quirúrgico.

Pide oraciones para mejorar.

El actor mexicano, Carlos Torres, sorprendió a sus fans al dedicar un anuncio especial que dejó a más de uno con el corazón roto.

En un video publicado por la plataforma de TikTok, el actor anunció que padece de una enfermedad mortal.

Tras el clip, señaló que está pasando por un proceso difícil, pero con ganar de luchar por su vida y vencer el terrible padecimiento.

También, envió un pedido especial para sus seguidores, declarando que en poco tiempo será sometido a un proceso quirúrgico.

«TENGO CÁNCER»

Carlos Torres, famoso por sus papeles en «La Intrusa», «La Hija del Jardinero» o «Locura de amor», de 55 años, confirmó que padece cáncer.

«Hola, tengo cáncer. En momentos en los que me da miedo me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada», declaró el actor, en TikTok .

«Pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu», instó ante su estado de salud actual y en espera de mejores noticias.

«Y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer», reafirmó con sus seguidores ante la cruel noticia que recibió.