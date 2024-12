«Primero me operaron, el doctor me dijo que sacaron de mi cuerpo un monstruo enorme. El más peligroso de todos», comenzó explicando.

Contó su experiencia fuerte de vida: «Hola, soy un sobreviviente de cáncer. Hace año y medio me diagnosticaron la enfermedad y desde entonces la vida se transformó».

Carlos Torres en la quiebra

Carlos Torres aceptó que la enfermedad le pegó muy fuerte: «Esto me sirvió para tomar un descanso, agradecer y respirar».

«Esta enfermedad pega durísimo, no solo al cuerpo, también al espíritu. Mi vida ya no tenía sentido y eso asusta», contó.

«Tuve un tratamiento de 37 radioterapias. Me estoy cuidando, pero la desesperación me hizo cometer muchos errores, me sentía desvalido. Exigí visitas, muestras de amor», se sinceró.

«El mundo se puso de acuerdo para olvidarse de mí. Mi vida laboral se puso en pausa, cambiaron muchas cosas. Mi situación económica se fue a la bancarrota», contó Carlos Torres quien recibió muchos mensajes de apoyo.