No cabe duda que el legendario músico causó gran preocupación y metió un gran susto este martes durante una de sus presentaciones, como era de esperarse los paramédicos actuaron de inmediato y lo retiraron del escenario y supuestamente salió inconsciente del lugar, una situación que provocó angustia.

Según la revista The Hollywood Reporter, usuarios en redes sociales compartieron imágenes del concierto en donde muestran a Santana alcanzando a saludar a la multitud, mientras lo retiraban del escenario en una camilla. Hasta la noche de este martes momento no se ha revelado más información sobre la condición del guitarrista. Tras esto nueva información ha surgido del por qué se desvaneció.

Y es que esta no es la primera vez que diversos famosos sufren de un golpe de calor y terminan dejando sus presentaciones o tal es el caso de Carlos Santana, acaban tendidos en el escenario tras no soportar más. Según el medio citado Michael Vrionis, quien es el representante del guitarrista, declaró que terminó en el hospital McLaren Clarkston. Archivado como: Carlos Santana colapsa en concierto.

De acuerdo con el portal The Guardian , se detalló que fue mediante redes sociales del propio Carlos Santana que su equipo compartió un mensaje en el que aparentemente cuentan que fue lo que en realidad pasó. Según al escrito que compartieron mediante las cuentas del legendario guitarrista se desvaneció a causa de un golpe de calor y deshidratación.

El guitarrista se desvaneció a causa de un golpe de calor y deshidratación

El representante de Carlos Santana detalló que el músico se quedará en el nosocomio bajo observación y hasta que el artista se encuentre mejor. En el mismo escrito el famoso guitarrista agradeció a su público por las grandes muestras de apoyo y cariño luego de que perdiera la estabilidad física en medio de su presentación.

“A todos y cada uno, gracias por sus preciosas oraciones. Cindy y yo estamos bien, solo nos tomamos las cosas con calma, me olvidé de comer y beber agua, por lo que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”, fue el texto que el mismo Carlos Santana redactó en redes. Archivado como: Carlos Santana colapsa en concierto.