Entre lágrimas, el intérprete de ‘100 años’ se confiesa con Pati Chapoy Carlos Rivera rompe en llanto al recordar la muerte de su papá. Está a punto de ser un año lo que ha transcurrido desde que el papá del famoso cantante mexicano Carlos Rivera falleció, y para el intérprete de ‘100 años’, fue uno de los golpes más duros que la vida le ha puesto, y además de ser una sorpresa completamente, esto provocó una profunda depresión en él. En una reciente entrevista con el programa de espectáculos mexicanos Ventaneando, el guapísimo cantante se sinceró junto a Pati Chapoy, y habló por primera vez de éste doloroso tema que, ya está a punto de cumplirse un año de que ocurrió, y entre lágrimas, Carlos hizo fuertes revelaciones. Así dio a conocer el cantante la lamentable noticia Fue un 29 de agosto del 2022, que el intérprete de ‘Yo Te Esperaba’, comunicó con una fotografía en blanco y negro de él y su padre, la noticia de que su papá había muerto. No obstante, el cantante no se quedó con pocas palabras, pues expresó con profunda nostalgia el dolor que ésta noticia le causó. “Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito párkinson cuando apareció”, expresó en cantante en Instagram.

Carlos Rivera rompe en llanto al recordar la muerte de su papá: Pasó las horas más difíciles de su vida Carlos comentó durante la entrevista, que cuando se enteró de la fuerte noticia, él se encontraba en España, y recibió una llamada de su hermana quien le dijo completamente en shock que su papá se había caído y no respondía, éste habría sido un fuerte impacto para el cantante. “Fue la pesadilla más grande… me quedé mudo, no podía hablar, estaba con Cynthia y me tuvo que tomar el teléfono porque no podía hablar, solamente decía ‘necesito ver a mi papá’… fueron las horas más difíciles y duras”, comentó Carlos Rivera al borde del llanto.

El significado del nuevo disco del cantante El papá del intérprete de Sincerándome, nuevo tema musical, contó que su padre murió de un infarto fulminante, siendo éste un duro golpe a su vida. El cantante mexicano contó que cuando finalmente llegó a su destino, sus hermanos y él se pusieron de acuerdo para incinerar a su padre. Por otro lado, el significado del colibrí que está en la portada del nuevo disco de Carlos Rivera tiene que ver con su papá: “La portada del disco tiene un colibrí, porque mientras estábamos en la misa, el colibrí voló encima y fue muy impresionante para todos”, reveló a Ventaneando.

Carlos Rivera rompe en llanto al recordar la muerte de su papá: Los duros momentos que afrontó para salir adelante El cantante, quien ha hecho dueto con Maluma, Franco De Vita, Carlos Vives entre otros, reveló que el día de la despedida de su papá, tenía un concierto, sin embargo sentía que no iba a poder con todo al mismo tiempo: “Era demasiado duro para mi llegar a cantar y que en cuanto me empezaran a abrazar no iba a poder, iba a llorar”, reveló. Para finalizar, el cantante aseguró que tuvo fuertes crisis de ansiedad debido a que le veían recuerdos de lo que sucedió, esto antes de asistir a un evento en donde le entregarían un premio: “Me hace falta, y me va a hacer falta toda mi vida mi papá”, contó el cantante mexicano entre lágrimas (CLICK AQUÍ PARA VER LA ENTREVISTA).

