Las preferencias sexuales del cantante Carlos Rivera siempre han dado mucho de qué hablar, pues por años estuvo muy activo el rumor de que el ex académico era gay, sin embargo los rumores quedaron en el olvido luego de que comenzara una relación con la también ex académica Cynthia Rodríguez.

Con un profundo dolor, Carlos habla por primera vez de la muerte de su padre

Fue un 29 de agosto del 2022, que Carlos Rivera comunicó con una fotografía en blanco y negro de él y su padre, la noticia de que su papá había muerto. La semana pasada, el cantante se sinceró con Pati Chapoy en ‘Ventaneando’ hablando por primera vez de lo que fue la muerte de su papá, noticia que asegura, le cambió la vida y le causó un profundo dolor.

“Fue la pesadilla más grande… me quedé mudo, no podía hablar, estaba con Cynthia y me tuvo que tomar el teléfono porque no podía hablar, solamente decía ‘necesito ver a mi papá’… fueron las horas más difíciles y duras. “La portada del disco tiene un colibrí, porque mientras estábamos en la misa, el colibrí voló encima y fue muy impresionante para todos”, confesó el cantante mexicano.